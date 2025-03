Hannover (dpa) - Im Streit um US-Zölle stärkt der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz Kanada den Rücken. «We stand by your side!» (deutsch: «Wir stehen an eurer Seite!»), sagte der SPD-Politiker bei der Eröffnungsfeier der Hannover Messe. Kanada ist in diesem Jahr das Partnerland der weltgrößten Industrieschau.