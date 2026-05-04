Lebensmitteleinzelhandel

Smart-Store-Kette Tante Enso will 36 Tegut-Filialen kaufen

Neben Edeka und Rewe interessiert sich ein weiteres Unternehmen für Geschäfte der Supermarktkette Tegut. Noch ist die Übernahme aber nicht besiegelt.

Der Handelskonzern Migros trennt sich von seiner Supermarktkette Tegut. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Der Handelskonzern Migros trennt sich von seiner Supermarktkette Tegut. (Archivbild)

Fulda/Bremen (dpa) - Die Smart-Store-Kette Tante Enso möchte bis zu 36 Tegut-Supermärkte übernehmen. Das teilte das Unternehmen nach Gesprächen mit dem Mutterkonzern, der Genossenschaft Migros Zürich, mit. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. 

Die 36 betroffenen Standorte befinden sich den Angaben zufolge in Thüringen, Hessen und Bayern. Eine Liste soll im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Die Läden sollten laut Mitteilung schrittweise in das Tante-Enso-Konzept überführt werden, wenn der Kauf zustande kommt. 

«Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit viel Engagement diese Märkte betrieben und bekommen durch Tante Enso eine Perspektive für ihre weitere Zukunft», sagte Thomas Gutberlet, Geschäftsführer und Gesellschafter von Tante Enso. Er war bis 2024 Geschäftsführer von Tegut.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Edeka und Rewe wollen ebenfalls Tegut-Filialen

Der Handelskonzern Migros hatte im März angekündigt, Tegut verkaufen zu wollen. Rund 200 Supermärkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen. Die Rewe-Gruppe möchte bis zu 40 Tegut-Filialen kaufen. Auch Aldi Nord interessiert sich für einzelne Standorte. Die Transaktionen bedürfen ebenfalls der Zustimmung der Wettbewerbshüter. Die Marke Tegut soll aufgegeben werden. Unklar ist, wie viele Märkte bestehen bleiben.

Das Unternehmen Tante Enso mit Sitz in Bremen betreibt deutschlandweit knapp 90 halbautomatisierte Mini-Supermärkte - vor allem im ländlichen Raum. Das Konzept ist hybrid angelegt. Die Märkte sind rund um die Uhr geöffnet, nur zu bestimmten Zeiten ist Personal vor Ort.

Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet. Anfang 2013 übernahm Migros die Kette, die in sechs Bundesländern vertreten ist. Die meisten Märkte befinden sich in Hessen. Laut Migros gibt es etwa 340 Tegut-Filialen, inklusive der 40 «Teo»-Minimärkte. Knapp 7.500 Menschen sind bei Tegut beschäftigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rewe will bis zu 40 Tegut-Märkte übernehmen
Lebensmittelhandel

Rewe will bis zu 40 Tegut-Märkte übernehmen

Die Marke Tegut verschwindet. Eigentümer Migros sucht Käufer für die Standorte der Supermarktkette. Einig ist man sich nun auch mit der Rewe-Gruppe - ein Vertrag wurde bereits unterzeichnet.

16.04.2026

Auch Aldi Nord interessiert sich für einige Tegut-Filialen
Lebensmittelhandel

Auch Aldi Nord interessiert sich für einige Tegut-Filialen

Mehrere deutsche Lebensmittelhändler wollen Supermärkte der Kette Tegut übernehmen. Ein Kartellrechtler hält es für möglich, dass das Kartellamt die Pläne noch stoppt.

13.03.2026

Migros trennt sich von Tegut - Edeka übernimmt Filialen
Einzelhandel

Migros trennt sich von Tegut - Edeka übernimmt Filialen

Der Handelskonzern Migros will die Supermarktkette Tegut verkaufen. Ein großer Teil der Standorte dürfte an Edeka gehen.

11.03.2026

Verbraucher

Tegut stoppt Expansion von «Teo»-Märkten in Hessen vorläufig

«Herber Rückschlag» für die Supermarktkette Tegut: Ausgerechnet sonntags dürfen die meisten «Teo»-Märkte in Hessen nach einer Gerichtsentscheidung nicht mehr öffnen. Das hat Folgen fürs Geschäft.

19.02.2024

Einzelhandel

Tegut will Filialen der Supermarktkette Basic übernehmen

05.04.2023