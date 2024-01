So nutzen Babyboomer die Medien

Dennoch setzen sie zugleich weiterhin auf altbewährte Medien wie das klassische, lineare Fernsehen und die gedruckte Zeitung. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung PwC hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag und die in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll.

«Menschen ab 55 Jahren sind eine hochrelevante Zielgruppe, deren Kaufkraft den Motor des privaten Konsums in Deutschland maßgeblich antreibt», sagte Christian Wulff von PwC. «In Sachen Mediennutzung und Onlineshopping gibt es durchaus Parallelen zu jüngeren Altersgruppen.»

44 Prozent der Befragten wissen die Vorzüge von digitalen Technologien zu schätzen und sind der Ansicht, dass diese das Leben einfacher machen, Dinge schneller erledigt werden können und man leichter mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben kann.

Die meisten Babyboomer halten zugleich an altbewährten Gewohnheiten fest. Am häufigsten kaufen sie im stationären Handel ein. Rund 80 Prozent gehen mindestens wöchentlich in ein Geschäft. Beim Lesen von Zeitungen und Zeitungen ist die Print-Variante immer noch beliebter.