Sparkassen wollen nach Gewinnplus investieren

Frankfurt/Main (dpa) - Gewinnsteigerung statt Gewinnrückgang: Deutschlands Sparkassen haben 2024 besser abgeschnitten als erwartet und bieten sich als Finanzierer für einen Wirtschaftsaufschwung an. «Der Kredithahn bei den Sparkassen ist offen. Und er bleibt auch offen», sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, in Frankfurt. «Die Kunden wollen investieren – und die Sparkassen können helfen. Was noch fehlt, ist eine Initialzündung. Und die muss von der Politik kommen.»