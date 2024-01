Sparkassen halten trotz Attacken an Geldautomaten fest

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Sparkassen wollen Geldautomaten trotz vieler Attacken Krimineller auf die Geräte auch weiterhin möglichst flächendeckend zur Verfügung stellen. «Die Bargeldnutzung bei uns in Deutschland ist noch sehr hoch», sagte der neue Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, am Donnerstagabend in Frankfurt. Es gehe vor allem um die Versorgung des ländlichen Raumes. Sparkassen und Genossenschaftsbanken stellen nach seinen Angaben 80 Prozent der Geldautomaten in Deutschland.