«Allianz Geldautomaten» wird größer - weniger Sprengungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens «Allianz Geldautomaten» hat sich deutlich vergrößert und will den Kampf gegen Sprengungen dieser Geräte weiter intensivieren. Bei einem Treffen im Innenministerium in Wiesbaden wies Innenstaatssekretär Martin Rößler (CDU) auf 65 neue Geldinstitute in der 2022 ins Leben gerufenen Gruppierung hin. Damit zählt diese laut Mitteilung künftig insgesamt rund 80 Mitglieder.