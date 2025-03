«Allianz Geldautomaten» trifft sich - weniger Sprengungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens «Allianz Geldautomaten» will den Kampf gegen Sprengungen dieser Geräte weiter intensivieren. Bei einem Treffen an diesem Donnerstag im Innenministerium in Wiesbaden begrüßt die Allianz zahlreiche neue Mitglieder aus der hessischen Bankenlandschaft. Anschließend informiert nach Angaben des Ministeriums Innenstaatssekretär Martin Rößler (CDU) die Öffentlichkeit (13.30 Uhr).