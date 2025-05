Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Hessen sinkt weiter. Laut Innenminister Roman Poseck (CDU) kam es in diesem Jahr bislang zu vier derartigen Straftaten - erst am vergangenen Freitag sprengten Unbekannte in Wetzlar einen Geldautomaten und flohen.