Poseck: Kampf gegen Geldautomatensprenger zeigt Wirkung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Innenminister Roman Poseck (CDU) sieht Hessen im Kampf gegen Geldautomatensprengungen auf einem guten Weg. «Die repressiven und präventiven Maßnahmen zeigen Wirkung», sagte er am Montag bei einem Besuch des Landeskriminalamtes in Wiesbaden. Die Zahl der Geldautomatensprengungen im laufenden Jahr läge mit bislang 9 Fällen deutlich unter der des Vorjahres mit 20 Delikten (bis 21. April 2023). «Die Entwicklung stimmt also», lobte der Minister. «Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende dieses Jahres weniger Geldautomatensprengungen als im Vorjahr zu verzeichnen haben.»