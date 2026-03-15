Folgen des Iran-Krieges

Spritpreis steigt erneut

Auch am Samstag ist tanken teurer geworden. Die Preise vom Sonntagmorgen deuten auf wenig Bewegung hin.

Wer tanken muss, zahlt im Schnitt über zwei Euro. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Wer tanken muss, zahlt im Schnitt über zwei Euro. (Archivbild)

München (dpa) - Die Spritpreise steigen weiter. Am Samstag verteuerten sich Diesel und E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt leicht, wie der ADAC mitteilt. Ein Liter Diesel kostete demnach 2,153 Euro - das waren 0,4 Cent mehr als am Vortag. E10 kostete 2,035 Euro pro Liter, das waren 0,7 Cent mehr als am Vortag. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beide Preise sind damit zwar den zweiten Tag in Folge gestiegen, aber weiter etwas niedriger als am Dienstag, dem bisher teuersten Tag seit Kriegsbeginn. Vergleicht man dagegen mit dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, war Benzin knapp 26 teurer, Diesel knapp 41 Cent. 

Die ersten Preisdaten vom Sonntag deuteten auf wenig Bewegung hin. Da die Verwerfungen durch den Iran-Krieg allerdings bisherige Preismuster durcheinander geworfen haben, sind Prognosen derzeit sehr unsicher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Iran-Krieg trifft Deutschland: Sprit und Gas deutlich teurer
Folgen für die Wirtschaft

Iran-Krieg trifft Deutschland: Sprit und Gas deutlich teurer

Der Irankonflikt hat Folgen für Verbraucher und Wirtschaft - von steigenden Kosten für Heizen und Tanken über sinkende Aktienkurse bis Sorgen um die Konjunktur. Viel hängt von der Dauer des Kriegs ab.

02.03.2026

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
Energiepreise

Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen

Der Konflikt macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar. Nach Hochs am Sonntag legen die Preise am Montag weiter zu. Beim Heizöl fällt der Sprung noch deutlicher aus.

02.03.2026

Spritpreis legt zum Jahreswechsel kräftig zu
Tanken

Spritpreis legt zum Jahreswechsel kräftig zu

Der Anstieg geht leicht über den erwarteten Effekt der neuen CO2-Bepreisung hinaus. Zudem liegen abschließende Zahlen für 2025 vor.

02.01.2026

Spritpreise durch Krieg in Nahost weiter gestiegen
Nahost

Spritpreise durch Krieg in Nahost weiter gestiegen

Der Preis für Rohöl entscheidet maßgeblich darüber, was Autofahrer an der Tankstelle bezahlen. Seit dem Angriff Israels auf den Iran kennen die Preise nur eine Richtung.

14.06.2025

Verkehr

Spritpreis steigt deutlich - E10 kratzt an Jahreshoch

Mitten in der Feriensaison kommt Bewegung in die Spritpreise. Ölpreis und Reiseverkehr machen die Fahrt zur Tankstelle teurer. Dabei sieht der ADAC durchaus Luft für Senkungen.

26.07.2023