Iran-Krieg

Spritpreise steigen langsam weiter

Benzin kostet den achten Tag in Folge mehr als 2 Euro, Diesel seit fast zwei Wochen. Inzwischen pendeln sich die Preise langsam auf hohem Niveau ein.

Der Spritpreis steigt langsam weiter. Foto: Christoph Soeder/dpa
Der Spritpreis steigt langsam weiter.

München (dpa) - Die Spritpreise stabilisieren sich klar über zwei Euro. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags waren Superbenzin und Diesel um 0,3 und 0,1 Cent teurer als noch am Sonntag, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Sie blieben damit unter ihrem Mehrjahreshoch aus der vergangenen Woche. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Pro Liter Super E10 wurden am Montag im Schnitt 2,040 Euro fällig. Im Vergleich zum letzten Tag vor Kriegsbeginn ergibt sich aber ein Anstieg von rund 26 Cent. Der Liter Diesel kostete am Montag 2,157 Euro. Das waren rund 41 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. 

Die Preise pendeln sich damit weiter auf hohem Niveau ein. War es bis zu den Mehrjahreshochs am Dienstag vergangener Woche relativ schnell nach oben gegangen, bewegen sich die Tagesdurchschnittspreise seither in einem relativ schmalen Preisband. Für Superbenzin liegt es knapp über 2 Euro, für Diesel grob um 2,15 Euro.

Von ihren Rekordhochs zu Beginn des Ukraine-Krieges vor vier Jahren sind die Preise aber noch ein Stück weit entfernt. Sie liegen für E10 bei 2,203 Euro pro Liter, für Diesel bei 2,321 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spritpreise steigen am Wochenende leicht
Iran-Krieg

Spritpreise steigen am Wochenende leicht

Benzin kostet den siebten Tag in Folge mehr als 2 Euro, Diesel seit fast zwei Wochen. Inzwischen pendeln sich die Preise langsam auf hohem Niveau ein.

16.03.2026

Spritpreis steigt erneut
Folgen des Iran-Krieges

Spritpreis steigt erneut

Auch am Samstag ist tanken teurer geworden. Die Preise vom Sonntagmorgen deuten auf wenig Bewegung hin.

15.03.2026

Sprit und Heizöl teurer nach Israels Angriff auf Iran
Kriegsfolgen

Sprit und Heizöl teurer nach Israels Angriff auf Iran

Der Krieg im ölreichen Nahen Osten erhöht die Preise fürs Heizen und Tanken in Deutschland. Was dahintersteckt, und wie es weitergehen dürfte.

15.06.2025

Nach Diesel nun auch Benzin auf tiefstem Stand seit 2021
Kraftstoffpreise

Nach Diesel nun auch Benzin auf tiefstem Stand seit 2021

Der Abwärtstrend der Spritpreise hält an. Benzin war zuletzt Ende 2021 billiger als aktuell. Bei Diesel war das bereits einen Tag früher der Fall gewesen.

12.09.2024

Verkehr

Spritpreis steigt deutlich - E10 kratzt an Jahreshoch

Mitten in der Feriensaison kommt Bewegung in die Spritpreise. Ölpreis und Reiseverkehr machen die Fahrt zur Tankstelle teurer. Dabei sieht der ADAC durchaus Luft für Senkungen.

26.07.2023