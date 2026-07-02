Autokosten

Spritpreise: Super im Tagesschnitt wieder über 2 Euro

Das Ende des Tankrabatts hat die Preise steigen lassen - Diesel bleibt dennoch unter der emotional aufgeladenen Marke.

Am Mittag lagen beide Kraftstoffe deutlich über 2 Euro. Der Tagesdurchschnittswert fiel wie üblich deutlich tiefer aus. Foto: Jens Büttner/dpa
Am Mittag lagen beide Kraftstoffe deutlich über 2 Euro. Der Tagesdurchschnittswert fiel wie üblich deutlich tiefer aus.

München (dpa) - Zum ersten Mal seit Mai hat Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesschnitt wieder mehr als 2 Euro gekostet. Am Mittwoch - direkt nach dem Ende des Tankrabatts - schlug ein Liter des Kraftstoffs im Schnitt mit 2,016 Euro zu Buche, wie der ADAC mitteilt. Das war der höchste Tageswert seit dem 5. Mai. 

Diesel blieb auch mit dem Ende des Steuerrabatts von 16,7 Cent pro Liter auf an die Tankstellen ausgeliefertes Benzin unter 2 Euro. Im bundesweiten Schnitt des Mittwochs waren es 1,959 Euro. Das ist der höchste Wert seit dem 24. Mai.

Anstieg verteilte sich

Vergleicht man mit dem Dienstag, ergibt sich für E10 ein Anstieg um 9,3 Cent, für Diesel ein Plus von 10 Cent. Das ist deutlich weniger als der weggefallene Steuerrabatt. Allerdings hatten die beiden Kraftstoffe schon in den Tagen vor dem Ende des Tankrabatts zugelegt - alleine am Dienstag um 6,2 und 7,5 Cent. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Da die Preisentwicklung im Tagesverlauf zuletzt nicht den üblichen Mustern folgte - der sonst übliche starke Rückgang nach dem Mittagssprung war am Dienstag weitgehend ausgefallen - sind Vergleiche derzeit weniger aussagekräftig. 

Die Mineralölbranche verwies zuletzt unter anderem auf die hohe Nachfrage in den letzten Tagen des Tankrabatts, um die bereits damals steigenden Preise zu erklären. Der ADAC kritisiert dagegen, dass die Preise bereits seit Wochen zu hoch seien und das Ende des Rabatts zu früh eingepreist worden sei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spritpreise ziehen mit dem Ende des Tankrabatts kräftig an
Mobilitätskosten

Spritpreise ziehen mit dem Ende des Tankrabatts kräftig an

Seit Mitternacht ist die Steuerermäßigung vorbei. Die Preise steigen stark, der befürchtete Rekord-Sprung zur Mittagszeit bleibt aber aus.

01.07.2026

Spritpreise ziehen vor Ende des Tankrabatts deutlich an
Autokosten

Spritpreise ziehen vor Ende des Tankrabatts deutlich an

Noch bis Mitternacht gilt die Steuerermäßigung. Am Mittag davor springen die Preise stark. Die Unterschiede zwischen den Tankstellen sind ungewöhnlich groß. Teilweise gab es Schlangen beim Tanken.

30.06.2026

Spritpreise nähern sich dem Vorkriegsniveau
Autokosten

Spritpreise nähern sich dem Vorkriegsniveau

Die sinkenden Ölpreise kommen nach und nach an den Zapfsäulen an. In zwei Wochen droht allerdings ein Preissprung.

16.06.2026

Spritpreise steigen - Diesel wieder über 2 Euro
Mobilitätskosten

Spritpreise steigen - Diesel wieder über 2 Euro

Auch E10 legt zu. Der Abstand zwischen den beiden Sorten ist nur noch minimal. Das Ifo-Institut sieht aktuell eine schlechtere Weitergabe des Tankrabatts.

15.05.2026

Spritpreise fallen auf tiefsten Stand seit zwei Monaten
Mobilitätskosten

Spritpreise fallen auf tiefsten Stand seit zwei Monaten

E10 kostet unter 2 Euro, am Morgen an vielen Tankstellen sogar unter 1,90 - auch weil der Ölpreis sinkt. Laut dem ADAC und Ifo-Berechnungen wird der «Tankrabatt» aber noch nicht ganz weitergegeben.

08.05.2026