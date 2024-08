Statistiker legen Daten zu Konjunktur und Staatshaushalt vor

Wiesbaden (dpa) - Schwächelnde Industrie, Krise am Bau, Kaufzurückhaltung bei Verbrauchern wegen der Inflation: Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus der Krise und bewegt sich am Rande einer Rezession. Details dazu, wie sich das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal entwickelt hat, legt das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag (8 Uhr) vor. Zudem veröffentlicht die Behörde Daten zu den Staatsfinanzen im ersten Halbjahr. Die Schuldenaufnahme und das Einhalten der Schuldenbremse sind seit Monaten ein großer Streitpunkt in der Bundesregierung.