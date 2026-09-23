Stellenangebot für Berufseinsteiger sinkt rasant

Düsseldorf (dpa) - Für Berufsanfänger ist der Weg ins Arbeitsleben deutlich schwieriger geworden. Nach einer Analyse der Online-Jobbörse Indeed haben sich die Stellenangebote für Einstiegsjobs seit dem Rekordjahr 2022 um zwei Drittel verringert. Die Zahl aller Stellenangebote sei hingegen nur um gut ein Drittel (39 Prozent) zurückgegangen.

Der Rückgang bei den Einstiegsjobs zieht sich durch fast alle Bereiche, wie Indeed mitteilte. In 26 der 28 untersuchten Berufsgruppen sei das Angebot seit 2022 gesunken, in 23 davon stärker als der Gesamtmarkt. Am härtesten trifft es demnach Wissensberufe beziehungsweise Bürojobs: Im Marketing sank das Angebot um 75 Prozent, bei IT-Anwendungen und -Lösungen um 77 Prozent und im Projektmanagement um 60 Prozent.

Lediglich zwei Gruppen legten nach der Indeed-Analyse zu: Pflege, Medizin und Pharmazie (plus 18 Prozent) sowie Lebensmittel, Gastronomie und Hotellerie (plus zehn Prozent).

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Expertin: Hauptgrund ist die schwache Konjunktur

Für junge Menschen steige das Risiko, ihre Karriere mit einer Phase der Beschäftigungslosigkeit zu beginnen, fasste Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld zusammen. «Es droht ein Jahrgang, der mit einem Startnachteil ins Erwerbsleben geht.»