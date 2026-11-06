Börsen

Südkoreas Börse bricht wegen Sorgen um KI und Ölpreise ein

Der Ausverkauf von Tech-Aktien in den USA belastet auch die Börsen in Asien. Besonders betroffen ist der südkoreanische Aktienmarkt. In Seoul muss der Handel kurzzeitig ausgesetzt werden.

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist am Freitag eingebrochen. Foto: Lee Jin-man/AP/dpa
Der südkoreanische Leitindex Kospi ist am Freitag eingebrochen.

Seoul (dpa) - Die südkoreanische Börse ist im Zuge eines weltweiten Ausverkaufs von Tech-Aktien massiv unter Druck geraten. So brach der Leitindex Kospi im Frühhandel um über acht Prozent ein. Die Wertpapiere der Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-11 Prozent) und Samsung Electronics (-8 Prozent) gaben ebenfalls deutlich nach. Wegen der heftigen Kursverluste setzte die Börse in Seoul den Handel für 20 Minuten aus. Ein sogenannter «Circuit Breaker» soll verhindern, dass Panikverkäufe den Markt weiter destabilisieren.

Die Anleger reagierten offenbar auf die Verluste an der Wall Street, wo Sorgen über die künftige Entwicklung der Investitionen in Künstliche Intelligenz die Kurse belasteten. Hintergrund ist der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, der Befürchtungen über eine mögliche Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren verstärkte. Wegen ihres hohen Finanzierungsbedarfs sowie potenzieller Umweltschäden stößt der Ausbau neuer Rechenzentren in den Vereinigten Staaten zunehmend auf Widerstand. 

Sorge um KI-Ausbau und hohe Ölpreise verschrecken Anleger

Zudem verwies die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap als Grund für die Kurseinbrüche auch auf die Gefahr steigender Ölpreise, nachdem iranischen Angaben zufolge erneut mehrere Tanker in der Straße von Hormus beschädigt worden waren. Südkorea ist als energiearmes Industrieland stark auf Ölimporte aus dem Nahen Osten angewiesen. Gleichzeitig ist seine Börse wegen des hohen Gewichts der Halbleiterbranche besonders anfällig für Schwankungen im KI-Sektor.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im Frühhandel um rund 6,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel kurz nach Handelsstart um rund 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um etwa 1,7 Prozent nachgab.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zukunftssorgen lassen KI-Aktien in Asien absacken
Börsen

Zukunftssorgen lassen KI-Aktien in Asien absacken

Im Rennen um Innovationen und KI erleben Investoren in Asien schon länger ein Auf und Ab an den Märkten. Jüngst ließen Aussagen von Chefs großer Unternehmen wieder Sorgen aufkommen.

15.10.2026

Einigung in Nahost treibt Börsen in Japan und Südkorea an
Nahost-Konflikt

Einigung in Nahost treibt Börsen in Japan und Südkorea an

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran legen die Leitindizes Nikkei und Kospi kräftig zu. Gleichzeitig fallen die Ölpreise deutlich.

15.06.2026

Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan
Nahost-Konflikt

Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan

Nach Raketenangriffen in Nahost reagieren die Börsen in Südkorea und Japan mit starken Verlusten. In Seoul musste der Aktienhandel wegen starker Kursschwankungen zeitweise ausgesetzt werden.

08.06.2026

Optimismus an ostasiatischen Börsen hält weiter an
Finanzmärkte

Optimismus an ostasiatischen Börsen hält weiter an

Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs treiben die Aktienmärkte in Ostasien weiter an. Insbesondere ein Leitindex hat nach Handelsstart deutlich zugelegt.

15.04.2026

Turbulenzen am Aktienmarkt

Börsen im Ausverkauf - Sorge um US-Konjunktur

Angst vor einer Rezession in den USA, Korrektur bei Tech-Aktien, heftige Verluste beim Bitcoin: An den Börsen ist die jüngste Rekordlaune jäh beendet. Und die Verluste dürften vorerst weitergehen.

05.08.2024