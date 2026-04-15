Finanzmärkte

Optimismus an ostasiatischen Börsen hält weiter an

Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs treiben die Aktienmärkte in Ostasien weiter an. Insbesondere ein Leitindex hat nach Handelsstart deutlich zugelegt.

Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt den zweiten Tag in Folge. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt den zweiten Tag in Folge.

Seoul/Tokio/Hongkong (dpa) - Die Börsen in Ostasien sind im Zuge fallender Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte bis zum Vormittag (Ortszeit) um ganze drei Prozent, der japanische Nikkei 225 stieg bis zum selben Zeitpunkt um 0,8 Prozent.

Hongkongs Hang Seng Index legte rund eine Stunde nach Handelsstart etwa ein Prozent zu. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, kletterte um 0,3 Prozent. Der australische S&P ASX 200 gewann bis zu Mittag leicht um 0,2 Prozent.

Damit scheinen die Märkte auch auf die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu reagieren. So sagte Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News, dass er glaube, der Iran-Krieg sei «fast vorbei». Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde in dem Konflikt im Laufe der Woche gemacht.

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Die Ölpreise sind unterdessen am Mittwoch weiter gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni befindet sich derzeit mit rund 94,5 Dollar deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

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