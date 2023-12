Tesla hofft auf schnelles Tempo für Ausbau der Fabrik

Grünheide (dpa) - Der US-Elektroautobauer Tesla will beim geplanten Ausbau seiner Deutschland-Fabrik Tempo machen. «Wir hoffen, dass im ersten Quartal die Genehmigung für den ersten Teilantrag erteilt wird», sagte der Werksleiter von Tesla in Grünheide, André Thierig, der Deutschen Presse-Agentur.

Tesla will die Produktion in Grünheide in Brandenburg von bisher geplanten 500.000 Autos im Jahr auf eine Million im Jahr verdoppeln. Derzeit werden laut Unternehmen mehr als 250.000 Fahrzeuge jährlich hergestellt. Für den Ausbau sind zunächst Optimierungen am bestehenden Werk geplant, später neue Gebäude zur Auto- und Batterieproduktion. Umweltschützer haben große Bedenken. Ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet.