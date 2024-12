Tesla rechnet in Deutschland mit einem Plus

Grünheide (dpa) - Der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide blickt trotz der deutschen E-Auto-Krise optimistisch in die Zukunft und geht von einem positiven Jahr aus. «Der deutsche E-Auto-Markt ist rückläufig, aber insgesamt konnten wir das mehr als ausgleichen», sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. «Wir beliefern aktuell 37 verschiedene Märkte aus der Fabrik, zum Großteil auf dem europäischen Kontinent, aber auch im Nahen und Mittleren Osten und Taiwan.» Der Werksleiter sieht die einzige europäische E-Auto-Fabrik von Firmenchef Elon Musk bei Berlin als «Leuchtturm in der Autoindustrie». «Man kann in Deutschland erfolgreich E-Autos produzieren.»