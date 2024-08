Kein Sommermärchen für Brauer: Bierabsatz bricht ein

Wiesbaden (dpa) - Für die deutschen Bierbrauer ist das erhoffte Sommermärchen ausgefallen. Trotz der Fußball-EM im eigenen Land ist der Bierabsatz im ersten Halbjahr 2024 weiter zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Im Inland gingen von Januar bis einschließlich Juni 3,4 Milliarden Liter des Traditionsgetränks an Handel und Gastronomie - 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der Deutsche Brauer-Bund nennt das wechselhafte Wetter als entscheidenden Faktor für das schleppende Biergeschäft. «Auch während der Fußball-EM haben die Achterbahnfahrt der Temperaturen und die häufigen Unwetter vielen Wirten das Geschäft verhagelt, so manche Gartenparty fiel ins Wasser», sagt Hauptgeschäftsführer Holger Eichele. Gleichwohl habe eine ganze Reihe von Brauereien auch von diesem Sportereignis profitieren können.

Neuer Minus-Rekord in Sicht

Auch einschließlich der Exporte und des steuerfreien Haustrunks für die eigenen Beschäftigten ging der Absatz der rund 1500 Betriebe zurück, und zwar um 0,6 Prozent auf 4,2 Milliarden Liter. Das waren fast 30 Prozent weniger als im Juni 2006, als Fußball-Deutschland bei der Weltmeisterschaft sein Sommermärchen feierte. Alles deutet darauf hin, dass 2024 noch einmal schwächer wird als das bereits maue Vorjahr, das mit knapp 8,4 Milliarden Litern selbst das Corona-Jahr 2021 unterboten hat.

Eine einzige Enttäuschung für die Branche war schließlich der EM-Spielmonat Juni mit einem Rückgang des Gesamtabsatzes von mehr als 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nach den statistischen Zahlen war das der schlechteste Juni seit Neufassung der Biersteuer im Jahr 1993. Im Inland fiel der Absatz sogar noch etwas stärker um 13,5 Prozent auf knapp 626 Millionen Liter. Der Handel habe einfach nicht nachbestellt. «Eigentlich ist das nicht mehr aufzuholen», sagt ein Sprecher der Sauerland-Brauerei Veltins.

Alkoholfreies Bier legt deutlich zu

Als Hoffnungsschimmer bleibt den Brauern das alkoholfreie Bier, das in den amtlichen Statistiken nicht enthalten ist, weil keine Alkoholsteuer fällig ist. Eichele zufolge werden alkoholfreie Biere für die Brauereien immer wichtiger und legen seit Jahren mengenmäßig zu. Laut amtlicher Statistik hat sich die Menge seit 2013 mehr als verdoppelt. Deutschland sei mit mehr als 800 nach dem Reinheitsgebot gebrauten alkoholfreien Marken und einem Marktanteil von 8 Prozent an der Weltspitze. «Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein», sagt der Brauer-Funktionär. Wichtige Exportziele für die neuen Produkte seien die USA sowie die Länder der Europäischen Union.

Wie gut alkoholfreies Bier in die Zeit passt, zeigt nicht zuletzt der Hype um das «Alkoholfrei Hell» der Münchener Traditionsbrauerei Augustiner. Seit März auf dem Markt, ist der Stoff selbst in München manchmal schwer zu bekommen, weil bevorzugt Vertragsgaststätten beliefert werden und Getränkemärkte nur wenige Kisten erhalten. Kürzlich hat in München sogar ein alkoholfreier Biergarten eröffnet.

Trends laufen gegen Bier mit Alkohol

Die fünftgrößte Braubranche der Welt leidet ansonsten bereits seit Jahren trotz wachsender Bevölkerung am sinkenden Bierdurst. Gesellschaftliche Trends zu einer gesünderen und bewegungsorientierten Lebensweise treffen auf eine durchschnittlich immer ältere Konsumentenschaft. Die Kunden ächzen zudem in vielen Ländern unter der Last der hohen Inflation, heißt es im aktuellen Branchenbericht des weltgrößten Hopfenhändlers BarthHaas aus Nürnberg.

Seit 1993 ist der Bierabsatz in Deutschland um mehr als ein Viertel zurückgegangen und der schrumpfende Markt ist von Überkapazitäten geprägt. Allein im vergangenen Jahr wurden Braustätten für mehr als 200 Millionen Liter Produktion aus dem Markt genommen. Bei vielen anderen Brauereien stehen hohe Investitionen an, um die energieintensive Produktion auf nachhaltige Energiequellen umzustellen.

Fußball kein Absatz-Turbo mehr