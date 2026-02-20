US-Zollpolitik

Trumps Zollschlappe: US-Politiker äußern sich erleichtert

US-Präsident Trump hat vor dem Supreme Court die bislang schwerwiegendste Niederlage seiner zweiten Amtszeit erlitten: Viele seiner Zölle sind rechtswidrig. Darauf gibt es viele Reaktionen.

Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa
Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. (Archivbild)

Washington (dpa) - Nach der Zoll-Niederlage von US-Präsident Donald Trump vor dem Obersten Gericht der USA haben mehrere Politiker im Land erleichtert auf die Entscheidung reagiert. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete Trumps Schlappe als «Sieg für den Geldbeutel jedes amerikanischen Verbrauchers». Er forderte ein Ende des Handelskriegs.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

 

Mike Pence, der in Trumps erster Amtszeit Vizepräsident war, nannte die Entscheidung einen «Sieg für das amerikanische Volk und ein Erfolg für die in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankerte Gewaltenteilung.» Familien und Unternehmen könnten nun aufatmen, schrieb der Republikaner auf X.

Der Demokrat Ro Khanna betonte, dass kein Präsident über der Verfassung stehe. «Bei diesen Zöllen ging es nicht um Sicherheit – sie waren eine Steuer für Familien und kleine Unternehmen, um einen rücksichtslosen Handelskrieg zu finanzieren», warf der Kongressabgeordnete Trump vor.

Das Oberste Gericht der USA entschied am Vormittag (Ortszeit), dass Trump seine Befugnisse überschritt, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen – darunter auch die Europäische Union.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Supreme Court kippt viele Trump-Zölle – Was bedeutet das?
US-Zollpolitik

Supreme Court kippt viele Trump-Zölle – Was bedeutet das?

Zölle sind Trumps Lieblingsinstrument, doch viele davon sind nach Ansicht des Obersten Gerichts illegal. Auch für die EU ist das relevant.

vor 2 Stunden

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht
US-Zollpolitik

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

20.02.2026

US-Zollpolitik

Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

20.02.2026

Supreme Court prüft Trumps Zölle
US-Zollpolitik

Supreme Court prüft Trumps Zölle

Darf der US-Präsident Zölle im Alleingang verhängen? Das höchste Gericht der USA befasst sich mit Trumps Handelspolitik. Hat er sich zu Unrecht auf ein Gesetz gestützt und das Parlament übergangen?

05.11.2025

Trump zieht für seine Zölle vor Supreme Court
Zölle auf viele Importwaren

Trump zieht für seine Zölle vor Supreme Court

Trump will seine umstrittene Zollpolitik vor dem höchsten Gericht verteidigen. Sollten die Zusatzzölle fallen, könnten auch die jüngsten Handelsabkommen nicht mehr gültig sein, etwa das mit der EU.

04.09.2025