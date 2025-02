Tui-Chef zu möglichem Warnstreik: Vorkehrungen getroffen

Verdi setzt Warnstreiks im Südwest-Einzelhandel fort

Die Shoppingtour könnte an diesem Samstag in einigen Läden etwas länger dauern. Denn im Einzelhandel wird erneut gestreikt. Und das könnte sich aus Sicht der Gewerkschaft auch auf die Abläufe in den Geschäften auswirken.