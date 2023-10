Umfrage: Mehrheit der Firmen in Europa spürt Klimakrise

Luxemburg (dpa) - Fast zwei Drittel der Unternehmen in der EU merken einer Umfrage zufolge Auswirkungen des Klimawandels wie etwa Dürren, Überschwemmungen oder Veränderungen in Wettermustern. In Deutschland sprechen rund 16 Prozent der Unternehmen dabei von einem bedeutenden Einfluss, wie aus einer heute veröffentlichten europaweiten Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) hervorgeht. Rund 43 Prozent der befragten deutschen Firmen geben einen leichten Einfluss von Extremwettereignissen an. Im vergangenen Jahr sahen sich den Angaben nach europaweit 57 Prozent der Unternehmen physischen Risiken wegen der Klimakrise ausgesetzt.

Rund 92 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland bemühen sich demnach auf unterschiedlichen Wegen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Mit rund 98 Prozent sind es in den Niederlanden am meisten, in Griechenland (rund 68 Prozent) am wenigsten.