Banken

Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten

Die Übernahme soll nun flott über die Bühne gehen. Schon in wenigen Wochen will die italienische Unicredit bei der deutschen Commerzbank das Sagen haben.

Anfang kommenden Jahres will die Unicredit bei der Commerzbank das Ruder übernehmen. Foto: Peter Kneffel/dpa
Anfang kommenden Jahres will die Unicredit bei der Commerzbank das Ruder übernehmen.

Mailand (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank. Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung seines Konzepts für das Frankfurter Geldhaus beginnen. 

Zugleich meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher. Im dritten Quartal verdiente die Unicredit dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an.

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