Konjunktur

USA: Wirtschaftswachstum stärker als erwartet abgeschwächt

Die US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal schwächer als erwartet. Im dritten Quartal legten die USA noch deutlich zu.

Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. (Symbolbild) Foto: Matt Slocum/AP/dpa
Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. (Symbolbild)

Washington (dpa) - Die US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,8 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt.

Impressum

Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. 2025 ist die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen. 2024 hatte das Wachstum noch 2,8 Prozent betragen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.

