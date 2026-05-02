Waffenruhe im Iran-Krieg

VAE: Flugbetrieb wird vollständig wieder aufgenommen

Irans Gegenangriffe trafen viele Länder in der Golfregion, die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Tourismusmetropole Dubai besonders. Jetzt soll im Luftraum wieder Normalität einkehren.

Der Luftraum ist wieder frei, wird aber den Behörden zufolge genau überwacht. Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Luftraum ist wieder frei, wird aber den Behörden zufolge genau überwacht.

Abu Dhabi (dpa) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wochenlangen Einschränkungen wegen des Iran-Kriegs ihren Luftraum nach eigenen Angaben wieder freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig wieder aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mit, nachdem es zwei Monate nur begrenzt Sonderflüge gegeben hatte. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Begutachtung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen erfolgt, hieß es. Der Luftraum werde kontinuierlich überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate mit Tourismuszielen wie Abu Dhabi und Dubai waren in der Golfregion besonders von Angriffen betroffen, mit denen der Iran auf Angriffe der USA und Israel seit dem 28. Februar reagierte. Kurz nach Beginn des Krieges wurde der Flugverkehr teilweise wieder aufgenommen, etwa um gestrandete Passagiere auszufliegen. 

Bahrain, Irak, Kuwait und Syrien hatten wegen des Iran-Kriegs verhängte Beschränkungen für den Flugverkehr bereits wieder aufgehoben, nachdem sich die USA und der Iran auf eine Waffenruhe geeinigt hatten. Diese besteht weiterhin, der Konflikt ist aber nicht gelöst.

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