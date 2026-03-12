Krieg in Nahost

Israel greift Kommandozentralen der Hisbollah im Libanon an

Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wieder aufgeflammt. Die israelische Luftwaffe nimmt die Führungsstrukturen der Schiiten-Miliz im Nachbarland ins Visier.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Kommando-Zentralen der Hisbollah im Süden Beiruts angegriffen. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa
Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Kommando-Zentralen der Hisbollah im Süden Beiruts angegriffen.

Beirut/Tel Aviv (dpa) - Die israelischen Streitkräfte haben bei einer heftigen Angriffswelle auf den Libanon nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah zerstört. Innerhalb von 30 Minuten habe die Luftwaffe in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit. 

Demnach griffen die Streitkräfte auch zahlreiche Raketenabschussrampen und Dutzende Hisbollah-Kämpfer an, die den Angaben zufolge Attacken auf Israel vorbereiteten. Nach Hinweisen von israelischen Bodentruppen nahm die Luftwaffe darüber hinaus über 20 Ziele in verschiedenen Teilen des Libanons unter Beschuss, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zuvor hatte die Hisbollah den Norden von Israel mit Raketen angegriffen. 

Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah nach einer längeren Kampfpause vor eineinhalb Wochen wieder damit begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Seitdem greift das israelische Militär in größerem Umfang Ziele im Libanon an. Nach offiziellen Angaben aus Beirut wurden durch die Gewalteskalation bisher nahezu 760.000 Menschen im Libanon vertrieben.

Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen
Krieg im Nahen Osten

Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffen

Israels Luftwaffe trifft eigenen Angaben zufolge im Iran Kommandozentralen und Waffenlager. Zugleich feuert der Iran wieder Raketen Richtung Israel.

09.03.2026

Sechs israelische Soldaten im Libanon getötet
Nahost

Sechs israelische Soldaten im Libanon getötet

Israels Armee kämpft im Süden des Nachbarlandes, um die libanesische Hisbollah von der Grenze zu vertreiben. Bei einem Schusswechsel mit Mitgliedern der Miliz gibt es Tote.

13.11.2024

Israel greift den Iran an - Hoffnung auf Geiselgespräche
Nahostkonflikt

Israel greift den Iran an - Hoffnung auf Geiselgespräche

Israel feiert sich nach dem Vergeltungsschlag gegen den Iran. Und es gibt trotz anhaltender Kämpfe an allen Fronten Hoffnung für die Geiseln in der Hand der Hamas.

27.10.2024

Erstmals Verluste für Israel bei Kämpfen im Libanon
Nahostkonflikt

Erstmals Verluste für Israel bei Kämpfen im Libanon

Iran feuert Hunderte Raketen Richtung Israel. Die israelische Armee rückt in den Libanon ein. Kann der UN-Sicherheitsrat die Lage beruhigen?

02.10.2024

Nach Tötung von Hisbollah-Chef Lage in Nahost hochexplosiv
Nahost

Nach Tötung von Hisbollah-Chef Lage in Nahost hochexplosiv

Im Nahen Osten spitzt sich die Lage zu. Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah wächst die Sorge vor Vergeltungsschlägen des Irans und seiner Verbündeten sowie internen Konflikten im Libanon.

29.09.2024