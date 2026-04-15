Tarifverhandlungen

Verdi droht Deutsche Bank mit Warnstreiks bei Postbank

Die Gewerkschaft fordert deutliche Gehaltszuwächse bei der Postbank. Doch die Tarifrunde mit der Konzernmutter Deutsche Bank stockt. Nun droht Verdi mit Warnstreiks, die auch Kunden treffen könnten.

Die Postbank gehört zur Deutschen Bank, derzeit laufen Tarifgespräche für rund 9.000 Postbank-Beschäftigte (Archivbild) Foto: A. Dedert/M. Skolimowska/dpa
Die Postbank gehört zur Deutschen Bank, derzeit laufen Tarifgespräche für rund 9.000 Postbank-Beschäftigte (Archivbild)

Frankfurt/Düsseldorf (dpa) - Nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für rund 9.000 Beschäftigte der Postbank droht Verdi mit Warnstreiks. In der ersten Gesprächsrunde in Düsseldorf habe die Arbeitgeberseite die Verdi-Forderung abgelehnt und ein eigenes Angebot vorgelegt, was aber nicht ausreiche, kritisierte die Gewerkschaft die Postbank-Konzernmutter Deutsche Bank.

«Der Unmut der Postbankbeschäftigten ist groß», schrieb Verdi. Die Arbeitsbelastung sei über Jahre sehr hoch und das jetzige Angebot «ein Schlag ins Gesicht». «Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen zu ersten Warnstreiks kommen wird», sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. In der Tarifkommission habe man bereits über die Einleitung gesprochen.

Das präsentierte Angebot umfasst demnach eine Gehaltssteigerung von zwei Prozent nach fünf Nullmonaten zum September und weiteren 2 Prozent im September des kommenden Jahres. «Die Deutsche Bank hat gerade erst ein Rekordergebnis verkündet; da ist es jetzt völlig unverständlich, dass sie ein Gehaltsangebot macht, das nicht einmal ansatzweise die Inflation ausgleicht», monierte Duscheck. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Unsicherheit wegen Filialschließungen

Verdi fordert in der Tarifrunde eine Gehaltssteigerung von acht Prozent, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Zudem gehe es Fragen der Transformation: Die Integration der ehemaligen Postbank in die Deutsche Bank, Filialschließungen sowie organisatorische Veränderungen führten zu Unsicherheit bei den Beschäftigten, so Verdi. Sie bräuchten Perspektiven und Planungssicherheit. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 18. Mai in Frankfurt angesetzt.

2024 hatte es schon einmal einen Tarifkonflikt bei der Postbank gegeben mit einem Abschluss nach erst fünf Verhandlungsrunden. Warnstreiks von Verdi hatten damals wiederholt für Einschränkungen im Kunden-Service gesorgt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vierte Tarifrunde für Postbank-Beschäftigte
Tarife

Vierte Tarifrunde für Postbank-Beschäftigte

Nach Warnstreiks von Beschäftigten der Postbank sitzen Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften wieder an einem Tisch.

16.04.2024

Gewerkschaft

Verdi ruft zu Warnstreiks in Postbank-Filialen auf

Die vierte Tarifrunde bei der Postbank steht bevor. Die Gewerkschaft verschärft die Gangart: Am Donnerstag sollen drei Beschäftigtengruppen gleichzeitig die Arbeit niederlegen.

09.04.2024

Tarifstreit

Einschränkungen für Postbank-Kundschaft wegen Warnstreiks

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Postbank. Mitte März wollen sich beide Seiten wieder an einen Tisch setzen.

06.03.2024

Tarifkonflikt

Verdi ruft Postbank-Beschäftigte erneut zu Warnstreiks auf

Mit weiteren Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. Verbraucher könnten mancherorts vor geschlossenen Postbank-Filialen stehen.

05.03.2024

Tarifkonflikt

Verdi ruft Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Mit Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. Aktionen an diesem Freitag sollen erst der Anfang sein.

15.02.2024