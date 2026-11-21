München (dpa) - Einige der reichsten Firmen der Welt haben ein Kostenproblem: Die Profitabilität der großen Vermögensverwalter sinkt, da die Kosten mittlerweile schneller steigen als die Einnahmen. Das haben die Finanzfachleute des Beratungsunternehmens Strategy& in ihrer diesjährigen Analyse der Vermögensverwaltungsbranche berechnet, die weltweit ein zweistelliges Billionenvermögen angelegt hat. Demnach sind die Kosten 2025 um neun Prozent gestiegen, die Erträge um acht Prozent. Der Trend zu niedrigerer Profitabilität wird sich nach Einschätzung der Studienautoren fortsetzen. Sorgen muss sich die Außenwelt aber nicht machen: Nach wie vor steigen Kapitalzuflüsse und Gewinne. Die Berechnung basiert auf den Geschäftsberichten 39 großer «Asset Manager». Strategy& ist eine Tochter der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

Vermögensverwalter sind Finanzfirmen, die Geld von ihren Kunden einsammeln und in Anleihen, Aktien und anderen Papieren anlegen. Anders als Banken vergeben Asset Manager keine Kredite. Etliche Unternehmen verwalten kaum vorstellbare Summen: Weltmarktführer ist mit 15,5 Billionen Dollar die US-Firma Blackrock, zu deren Aufsichtsratsmitgliedern in Deutschland vor seiner Rückkehr in die Politik Kanzler Friedrich Merz (CDU) zählte. Die zwei größten Europäer sind die französische Amundi mit 2,6 Billionen Euro (2,9 Bio. Dollar) und die Münchner Allianz, deren zwei Tochtergesellschaften Pimco und AGI insgesamt 2,1 Billionen Euro (2,3 Bio. Dollar) angelegt haben, wie aus den jüngsten Quartalsberichten der Unternehmen hervorgeht.

Kunden tragen riesige Summen zu den Vermögensverwaltern

Nach wie vor vertrauen die Kunden den Firmen und deren Fondsmanagern immense Summen an: Im Schnitt wuchs das verwaltete Vermögen («Assets under Management») der Häuser laut Strategy& im vergangenen Jahr um 13 Prozent. In diesem Jahr meldete allein Blackrock einen Nettomittelzufluss von 510 Milliarden Dollar bis Ende des dritten Quartals. Die großen Kunden sind in der Regel andere Unternehmen, darunter Pensionsfonds und Betriebsrentenkassen.

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Kosten wachsen flotter als die Einnahmen