Viba Sweets übernimmt Hussel, Arko und Eilles

Die norddeutsche Arko GmbH als Kaffeehändler, die Hussel GmbH als Confiserie- und Süßwarenspezialist und die Eilles GmbH & CO. KG als Teeverkäufer gehören zur Deutschen Confiserie Holding und haben Anfang Februar Insolvenz angemeldet. Einem damaligen Bericht der «Wirtschaftswoche» zufolge arbeiteten zuletzt rund 1200 Beschäftigte für die drei Unternehmen mit Sitz im schleswig-holsteinischen Wahlstedt.

Bereits 2021 hatten Arko, Hussel und Eilles als Folge der Corona-Krise eine Insolvenz in Eigenregie beantragt und sich letztlich retten können.

«Wenn es uns gelingt, den Einkauf in unseren Filialen zum Erlebnis für Kunden werden zu lassen, sind wir zuversichtlich, dass sich unsere Fachgeschäfte am Markt behaupten und ein wertvoller Baustein attraktiver Innenstädte bleiben», erklärten die Gesellschafter der Viba sweets GmbH, Karl Heinz Einhäuser und Holger Storch, in einer Mitteilung.