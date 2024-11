Viessmann übernimmt Unternehmen für isolierte Rohrsysteme

Allendorf/Rosenheim (dpa) - Die nordhessische Viessmann-Gruppe kauft weiter zu und übernimmt den Produzenten von vorgedämmten Rohrsystemen Isoplus mit Sitz im oberbayerischen Rosenheim. «Gemeinsam können wir den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur im Bereich der Wärmeverteilung rasch vorantreiben, Emissionen reduzieren und erneuerbare Energien in den Alltag integrieren», teilte Firmenchef Max Viessmann in Allendorf an der Eder mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Laut einem Bericht der «Wirtschaftswoche» soll er im dreistelligen Millionenbereich liegen. Der Übernahme müssen noch die Kartell- und Investitionskontrollbehörden zustimmen.