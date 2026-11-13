Warum bei Mercedes-Benz Werke auf dem Spiel stehen

Stuttgart (dpa) - Der Streit um die Arbeitskosten beim Autobauer Mercedes-Benz hat einen neuen Höhepunkt erreicht. IG Metall und Gesamtbetriebsrat reagierten brüskiert auf den erneuten Vorstoß des Managements um Vorstandschef Ola Källenius zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte.

Warum ist die Stimmung so aufgeheizt?

Aktuell laufen in Deutschlands Schlüsselindustrie, der Metall- und Elektrobranche mit ihren bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigten, die Tarifgespräche. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld.

Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau Hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Die Gespräche sind festgefahren. Nun drohen ganztägige Warnstreiks.

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Wie geht es dem Autobauer aktuell?

Mercedes-Benz kassierte Ende Oktober die Prognose für das laufende Jahr. Källenius rechnete nur noch mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern auf dem Niveau des Vorjahres statt deutlich darüber, wie bislang erwartet. Im dritten Quartal hatte der Gewinn um rund 28 Prozent zugelegt. Von Juli bis September wuchs das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,19 Milliarden Euro auf rund 1,52 Milliarden Euro. Allerdings kam die Marke mit dem Stern von einem niedrigen Niveau. Bereits in den vergangenen beiden Jahren war der Gewinn unter dem Strich eingebrochen.

Was sind die Gründe dafür?

Die schwierige wirtschaftliche Lage, die Folgen des Iran-Kriegs und die US-Zölle belasten alle Autobauer. Mercedes-Benz leidet vor allem unter der Schwäche in China. In dem stark umkämpften Markt ging der Absatz zuletzt im dritten Quartal um fast ein Drittel (31 Prozent) zurück. Insgesamt lag der Absatz bei 407.200 Pkw, was einem Rückgang von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Außerhalb Chinas legte der Absatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um ein Prozent zu.

Wie hat sich der Konflikt über die Kosten entwickelt?

Anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen für 2024 im Februar vergangenen Jahres hatte der Autobauer ein Sparprogramm verkündet. Mercedes sprach von einem Programm zur Leistungssteigerung («Next Level Performance»). So sollen die Produktions- und Fixkosten sowie Materialkosten reduziert werden. Es wurden auch die Produktionskapazitäten zurückgefahren.

Schnell einigten sich Gesamtbetriebsrat und Management auf ein Maßnahmenpaket. Es enthielt ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter in den indirekten Bereichen, also nicht in der Produktion. Zugleich wurde die Beschäftigungssicherung in Deutschland bis 2034 verlängert. Durch sie sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Vor dem Hintergrund der angespannten Lage war auch die Prämie für die Beschäftigten geringer.

Welche Rolle spielt das Thema Arbeitszeit?

Aufsichtsratschef Martin Brudermüller stieß im Sommer eine Diskussion über wettbewerbsfähigere Arbeitskosten in Deutschland und eine längere Arbeitszeit an. «Wir sollten ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen», sagte Brudermüller damals dem «Handelsblatt».

In der deutschen Autoindustrie ist bei den tarifgebundenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche Standard. Wenig später verschob der Vorstand eine tarifliche Sonderzahlung auf das kommende Jahr. Die gesamte Thematik trieb im Juli Tausende Beschäftigte auf die Straße. Zugleich feierte Mercedes die Werkserweiterung im ungarischen Kecskemet. Die Fabrikkosten dort setzten Maßstäbe in Europa, hieß es. Im September gab es erneut Proteste.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Protest gegen Sparkurs im Sommer. (Archivbild)

Was fordert das Unternehmen weiter?

Das Management ließ nicht locker und stellte neue Forderungen auf: Produktionsvorstand Michael Schiebe brachte die Schließung von zwei Werken in Deutschland in Spiel. Klares Ziel sei aber, alle Standorte in Deutschland zu erhalten. Außerdem sollen die Beschäftigten wieder vier Tage die Woche ins Büro kommen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen weiter Personal abbauen. Es wird voraussichtlich Anfang Dezember sein Abfindungsprogramm noch einmal neu auflegen. Dabei geht es wieder um die indirekten Bereiche.

Weil in dem Konflikt keine schnelle Einigung in Sicht ist, legte das Management am Donnerstag noch einmal nach: Nun solle geprüft werden, welche Standorte man sich in Deutschland noch leisten könne. Zugleich habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren zukünftigen Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen in Deutschland teilweise bis zu fünf Mal höher als an Standorten in Osteuropa. In der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich hoch.

Wir reagieren Gesamtbetriebsrat und Gewerkschaft IG Metall?