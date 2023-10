Warum sind Ersatzprodukte teurer als Fleisch?

Bad Wimpfen (dpa) - Ob Schnitzel, Hackfleisch oder Bratwurst: Verbraucherinnen und Verbrauchern steht in deutschen Discountern und Supermärkten mittlerweile ein großes Angebot an Fleischersatzprodukten zur Verfügung. Nur: Im Vergleich zum Fleisch sind die Ersatzprodukte häufig - und teils deutlich - teurer.

Der Discounter Lidl hat am Mittwoch angekündigt, die Preise für nahezu das gesamte Sortiment seiner veganen Eigenmarke an vergleichbare Produkte tierischen Ursprungs anzugleichen. Bisher seien vegane Alternativprodukte deutlich teurer als tierische Vergleichsprodukte. Mit der Aktion wolle Lidl nicht nur Vegetarier und Veganer ansprechen, sondern ausdrücklich auch Flexitarier - also Menschen, die ihren Fleischkonsum bewusst einschränken.