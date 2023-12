Wegen Warnstreiks: Weihnachtseinkäufe lieber vorziehen

Roeb, der an Hochschule Bonn-Rhein-Sieg tätig ist, rechnet in der Woche vor Weihnachten jedoch allenfalls kurzfristig und vereinzelt mit streikbedingten Einschränkungen im laufenden Geschäft. Er geht davon aus, dass der Lebensmitteleinzelhandel weniger betroffen sein wird als andere Bereiche.

In den festgefahrenen Tarifverhandlungen des Einzelhandels hatte die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks von Donnerstag bis Samstag vor Weihnachten aufgerufen. «Wer Streiks unmittelbar vor Heiligabend verhindern will, muss an den Verhandlungstisch zurückkehren», sagte Verdi-Chef Frank Werneke an diesem Freitag.» Wir fordern die Arbeitgeber auf, endlich ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden.» Die Beschäftigten warteten seit Monaten auf einen Tarifabschluss.