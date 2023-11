Weil: Einigung bei Finanzierung des Deutschlandtickets

«Für 2024 müssten wir eine Einigung hinbekommen. Hier würde es reichen, die übrig gebliebenen Gelder in das nächste Jahr hinein zu transferieren», sagte der SPD-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die Frage der Finanzierung soll Thema sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag zwischen den 16 Regierungschefs der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).