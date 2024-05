Weniger Gespräche übers Telefon - Online-Dienste ziehen an

Bonn (dpa) - Gespräche über das klassische Festnetz-Telefon geraten außer Mode. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland von solchen Apparaten aus 64 Milliarden Gesprächsminuten abgegangen und damit 20 Prozent weniger als noch 2022, teilte die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mit. Bei Mobilfunk-Telefonaten gab es nur ein leichtes Minus um drei Prozent auf 154 Milliarden Gesprächsminuten. Sprachtelefonie über Online-Dienste wie Whatsapp, Threema oder Signal zog hingegen kräftig an, und zwar um 45 Prozent auf 175 Milliarden Minuten. Knapp davor landet in der Kommunikationsstatistik die Videotelefonie über das Internet mit 176 Milliarden Minuten - ein Plus von 23 Prozent.