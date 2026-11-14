Weihnachtsmarkt

Wie viel eine Tasse Glühwein kostet

Schätzungsweise 50 Millionen Liter Glühwein werden in Deutschland pro Jahr getrunken. So viel müssen die Menschen in diesem Jahr dafür bezahlen.

Die Preise auf den Weihnachtsmärkten sind unterschiedlich. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Preise auf den Weihnachtsmärkten sind unterschiedlich. (Symbolbild)

Mainz (dpa) - Eine Tasse Glühwein dürfte auf vielen großen Weihnachtsmärkten in Deutschland in diesem Jahr rund fünf Euro kosten. Die Preise variieren allerdings je nach Standort teils erheblich. In vielen größeren Städten hätten die Besucher auch im vergangenen Jahr bereits fünf Euro oder mehr für eine Tasse bezahlen müssen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Wein, Sekt, Spirituosen (BWS), Alexander Tacer, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Auch für die diesjährige Weihnachtsmarktsaison erscheint ein Preisniveau von etwa fünf Euro pro Tasse vielerorts realistisch.» 

Auch für vier Euro ist er oft zu haben 

Im Durchschnitt seien es im vergangenen Jahr allerdings nur 4,54 Euro ohne Pfand gewesen, sagte Tacer mit Blick auf eine bundesweite Erhebung in 58 ausgewählten Städten. 

In vielen Städten gibt es den heißen Wein mit Zimt, Gewürznelken und Sternanis nach einer dpa-Umfrage in der Standardversion auch 2026 noch für vier Euro - so etwa in Mainz, Koblenz, Trier, Bonn, Dortmund oder Essen. Für bestimmte Weine wird auch mehr verlangt. Mancherorts wie in Ludwigshafen ist Glühwein noch für 3,50 bis 4,00 Euro zu haben. In Frankfurt am Main oder in Dresden werden 4,50 bis 5,00 Euro fällig. In Düsseldorf oder Köln bleibt es bei 5,00 Euro. Auf den Winter- und Weihnachtsmärkten in Berlin kann eine Tasse zwischen 4,00 und 6,00 Euro kosten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Viele Faktoren beeinflussen den Preis für eine Tasse Glühwein. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Viele Faktoren beeinflussen den Preis für eine Tasse Glühwein. (Symbolbild)

Viele Faktoren machen den Preis 

«Maßgeblich für die Preisgestaltung sind nicht allein die Einkaufskosten für den Glühwein selbst, sondern eine Vielzahl weiterer Faktoren», sagte Tacer. Dazu zählten Personal, Energie, Transport und Lagerung sowie die Standgebühren, die sich je nach Weihnachtsmarkt erheblich unterscheiden könnten. Außerdem schlügen die Kosten für Dekoration, Sicherheit und die notwendige Infrastruktur zu Buche. 

Rund 50 Millionen Liter Glühwein werden nach Brancheninformationen jedes Jahr verkauft - nicht nur auf Weihnachtsmärkten, sondern auch den Handel mitgerechnet. Für den Absatz auf den Weihnachtsmärkten sei das Wetter entscheidend. Regen und milde Temperaturen drückten die Nachfrage.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Angebote für Kinder auf Hessens Weihnachtsmärkten
Advent

Mehr Angebote für Kinder auf Hessens Weihnachtsmärkten

Ende November beginnt die Weihnachtsmarkt-Saison. Was gibt es Neues in den großen Städten? Und was kostet der Glühwein?

12.11.2026

In diesen Städten wird der Glühwein teurer
Start der Weihnachtsmärkte

In diesen Städten wird der Glühwein teurer

Auf einigen Weihnachtsmärkten im Südwesten steigen die Glühweinpreise leicht. Wo Besucher mehr zahlen und wo die Preise stabil bleiben, zeigt der Überblick.

15.11.2025

In diesen Städten wird der Glühwein etwas teurer
Weihnachtsmärkte starten bald

In diesen Städten wird der Glühwein etwas teurer

Mehrweg statt Einweg, Preisanstieg in Konstanz und schwankende Pfandbeträge: Was Glühwein-Fans auf den Weihnachtsmärkten im Südwesten dieses Jahr erwartet.

01.11.2025

Weihnachtsmarktsaison geht mit «Winterdorf» los
Alle Jahre wieder

Weihnachtsmarktsaison geht mit «Winterdorf» los

Glühwein schon im Oktober: In Bayreuth wird heute das «Winterdorf» eröffnet - 70 Tage vor Heiligabend. Märkte mit Weihnachten im Namen beginnen auch bald schon.

15.10.2025

Zwischen 3 und 5 Euro: Was der Glühwein dieses Jahr kosten wird
Weihnachten

Zwischen 3 und 5 Euro: Was der Glühwein dieses Jahr kosten wird

Die Weihnachtsmarkt-Saison in Weinheim und an der Bergstraße steht bevor. Um so wichtiger den Glühweinpreis zu kennen. Die WN/OZ hat sich erkundigt.

29.11.2024