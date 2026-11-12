Mehr Angebote für Kinder auf Hessens Weihnachtsmärkten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Weihnachtsmarkt-Saison steht bevor – in vielen Städten Hessens öffnen die Märkte am 23. November. Der größte Weihnachtsmarkt im Land findet in Frankfurt statt – und wird noch größer als in den vergangenen Jahren, wie Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus- und Congress GmbH (TCF), ankündigten.

Der Frankfurter Weihnachtsmarkt schließt am 22. Dezember. Insgesamt 250 Stände erwarten die Besucher, 2025 waren es noch 230 Stände. Das liege in erster Linie am Erfolg des Kinder-Weihnachtsmarktes, der im vergangenen Jahr seine Premiere feierte, sagte Josef: «Der Kinder-Weihnachtsmarkt hat sich so etabliert, dass wir ihn ausweiten werden.»

Eine Tasse Glühwein kostet nach Angaben der TCF zwischen 4,50 Euro und 5,00 Euro, eine Bratwurst zwischen 5,00 Euro und 5,50 Euro. Die Preise werden von den Standbetreibern individuell gewählt. Kartenzahlung ist laut TCF nicht überall möglich. Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt werden laut Josef in diesem Jahr bis zu 2,5 Millionen Besucher erwartet, 200.000 mehr als im vergangenen Jahr.

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Sternschnuppen für Wiesbaden

Der «Sternschnuppenmarkt» in Wiesbaden lockt vom 24. November bis zum 23. Dezember Besucher auf den Schlossplatz und vor die Marktkirche – zum Schlendern zwischen 107 Ständen. «Mit dabei sind 13 neue Stände. Das Verhältnis von Gastronomie und Kunsthandwerk bleibt unverändert», erklärt ein Sprecher.

Auch ein Bühnenprogramm und Angebote für Kinder gibt es. Und einen hohen Weihnachtsbaum, mit einer «vollständig neuen, steuerbaren und energieeffizienten LED-Beleuchtung mit 30.000 Lichtern», wie der Sprecher erläutert.

Foto: Arne Dedert/dpa Lichterglanz in Winternacht: Ein früherer «Sternschnuppenmarkt» in Wiesbaden. (Archivbild)

Die Standgebühren des Sternschnuppenmarktes blieben unverändert im Vergleich zum Vorjahr, ebenso die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen. Apropos Geld: «Die Zahlungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Stand. Einige bieten bargeldlose Zahlung an, andere akzeptieren ausschließlich Bargeld», erklärt der Stadtsprecher.

Zwei Märkte in Marburg

Insgesamt knapp 50 Standbetreiber und damit etwa ebenso viele wie im vergangenen Jahr beteiligen sich an den beiden Weihnachtsmärkten in Marburg. 2025 bummelte mehr als eine halbe Million Besucher auf den beiden Märkten.

Für Sicherheitsmaßnahmen – etwa um die Weihnachtsmärkte vor unberechtigt einfahrenden Autos zu schützen – wendet die Stadt in diesem Jahr rund 65.000 Euro auf. Vor allem an Speisen-Ständen können die Besucher der Marburger Weihnachtsmärkte teils bargeldlos bezahlen.

Fünf Themenmärkte in Fulda

Mehr als 800.000 Gäste besuchen nach Angaben der Stadt jährlich den Weihnachtsmarkt in Fulda. Der Adventszauber in der Domstadt besteht aus fünf Themenmärkten: einem traditionellen Markt, einem mittelalterlichen Weihnachtsdorf, einem Regiomarkt, dem «Winterwald» und einem besonderen Weihnachtsland für Kinder. Mit Kinderbühnen, Puppentheater, Zaubershows und einem beheizten Zelt ist dieser «Winterwald» auf dem Dach des Konzepthauses Karl ein Novum in diesem Jahr.

Foto: Michael Bauer/dpa Mit jährlich mehr als 800.000 Besucherinnen und Besuchern zählt der Fuldaer Weihnachtsmarkt zu den größten in Hessen.

Neu ist in diesem Jahr auch ein großes Barock-Karussell, das am Borgiaplatz aufgestellt wird. An den 33 Veranstaltungstagen gibt es nach Angaben der Stadt mehr als 80 Auftritte von Künstlern, Musikern und Gruppen, etwa 20 davon sind speziell für Kinder und Familien. Als sogenannte Walking Acts werden neben traditionellen Weihnachtsengeln in Fulda auch Eisfeen, Eiskönigin oder Schneemänner unterwegs sein.

Feuerstellen und Pop-up-Hütten in Gießen

Drei Weihnachtsmärkte mit jeweils besonderem Charakter und Flair laden in Gießen vom 23. November bis 30. Dezember zum stimmungsvollen Bummeln ein: der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der Adventsmarkt auf dem Kirchenplatz und das Weihnachtsdorf auf dem Berliner Platz. Insgesamt 77 Stände und damit vier mehr als im Vorjahr bieten Speisen, Getränke und Geschenke.

Eine besondere Atmosphäre finden die Gäste des Adventsmarkts an den Feuerstellen, wie Frank Hölscheidt, Geschäftsführer der Gießen Marketing GmbH mitteilte. Auf einer Bühne gibt es Unterhaltung für verschiedene Zielgruppen. «Pop-up-Hütten» bieten in Gießen Vereinen und Organisationen eine besondere Möglichkeit ihre Angebote zu präsentieren. Die Hütten können tageweise gegen ein sehr geringes Entgelt gemietet werden.

Die Standgebühren seien «sehr, sehr moderat» angehoben worden, so Hölscheidt - unterhalb der Inflationsrate. Eine große Herausforderung stellten die Kosten für die Sicherheit auf den Märkten dar, erklärte der Geschäftsführer, ohne Zahlen zu nennen.

Märchenhaft in Kassel

Der Märchenweihnachtsmarkt in Kassel steht dieses Jahr im Zeichen von «Das tapfere Schneiderlein». Vom 23. November bis zum 30. Dezember erwartet Besucher neben Glühwein und einem Riesenrad auch ein Märchenwald. Ebenfalls wieder dabei: eine 70 Meter lange Märchenrutsche, die mit 22 Metern weltgrößte Märchenpyramide und ein fliegender Weihnachtsmann, der allabendlich in einem funkensprühenden Rentier-Schlitten in 40 Metern Höhe über Besucher und Buden im Zentrum der nordhessischen Stadt hinwegfegt.

Foto: Uwe Zucchi/dpa/dpa-tmn Märchenhaft ist der Weihnachtsmarkt in Kassel. (Archivbild)