Weinheimer Weihnachtsmarkt 2023 - was Besucher wissen müssen

Wann hat der Weihnachtsmarkt in Weinheim geöffnet?

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt beginnt am Donnerstag, 7. Dezember, um 17 Uhr und geht bis Samstag, 23. Dezember. Geöffnet ist immer Donnerstag bis einschließlich Sonntag, von Montag bis einschließlich Mittwoch macht der Weihnachtsmarkt Pause. Die Öffnungszeiten sind: donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Die insgesamt 31 Stände verteilen sich auf dem Weinheimer Marktplatz und an der Rote Turmstraße in der Weinheimer Innenstadt.

Was wird auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt geboten?

Wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört, sind in Weinheim viele kulinarische Köstlichkeiten zu haben: Glühwein selbstverständlich, aber auch Bubblewaffeln, Plätzchen und Mandelgebäck, Hamburger Schmalzkuchen, Spiralkartoffeln, Süßigkeiten, Schaumküsse, Crêpes, heiße Maroni, Baumstriezeln und Waffeln am Stiel. Deftiges wie Bratwürste und Steak-Brötchen dürfen natürlich nicht fehlen. An den Ständen mit Kunsthandwerk und Handgemachtem gibt es unter anderem schöne Dekoartikel, Bienenkosmetik, Naturseifen, Schmuck aus Blumen, Kerzen, Keramik, Schmuck, Kissten und selbstgemachte Babyartikel.

Foto: Sascha Lotz An den Buden auf dem Weinheimer Weihnachtsmarkt gibt es immer viel zu entdecken.

Was kostet der Glühwein?

Um die 4 Euro wird die Tasse Glühwein (ohne Pfand!) in diesem Jahr kosten, sagt Gerald Haas von der IG Marktplatz, die den Weihnachtsmarkt traditionell organisiert. "Spezieller Glühwein, zum Beispiel Winzer- oder weißer Glühwein haben möglicherweise andere Preise", sagt Haas.

Kerwefrage: Wie laut darf die Musik sein?

Diese Frage hat zur Weinheimer Kerwe im Sommer die Gemüter mehr als erhitzt: Wie laut darf die Musik sein? Auch die Organisatoren des Weinheimer Weihnachtsmarktes haben sich mit dieser Frage beschäftigt, um die Belange der Anwohner zu berücksichtigen. Im Bereich Rote Turmstraße wird es keine Musik geben und an der Bühne unterhalb der St. Laurentiuskirche soll sich die Lautstärke ebenfalls in Grenzen halten, sagt Gerald Haas von der IG Marktplatz.

Wo kann man parken?

In der Weinheimer Innenstadt gibt es mehr als 1300 öffentliche Stellplätze, die durch ein Parkleitsystem gekennzeichnet sind. Auf vielen Parkplätze und in einigen Parkhäusern in Weinheim ist die erste Stunde parken kostenlos. Das Parkhaus Burgenpassage (Müller-Parkplatz) hat an allen Weihnachtsmarkt-Wochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag länger - und zwar bis 21 Uhr - geöffnet. Seit Oktober kann man in Weinheim die Parkgebühren übrigens per App bezahlen - und zwar minutengenau. Die App, die man dafür benötigt, heißt EasyPark. Außerdem kann man den digitalen Parkschein von überall aus nachlösen.

Wie komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin?

Der Weinheimer Weihnachtsmarkt ist zu Fuß gut vom Weinheimer Hauptbahnhof aus zu erreichen, die Gehzeit beträgt etwa 15 Minuten. Oder man kommt mit dem Bus, praktische Haltestellen für einen Weihnachtsmarkt-Besuch sind beispielsweise Hermannshof, Schlosspark oder Dürreplatz. Wer dort aussteigt, kann gemütlich die weihnachtlich erleuchtete Fußgängerzone entlangschlendern. An den Advents-Samstagen (9. Dezember, 12. Dezember und 23. Dezember) kann man übrigens kostenlos mit dem Bus fahren - auch von Hemsbach und Laudenbach aus. Das Angebot betrifft alle Linien innerhalb des Weinheimer Stadtgebietes inklusive aller Ortsteile.

Welche Aktionen gibt es rund um den Weinheimer Weihnachtsmarkt?

Für eine besonders schöne, festliche Atmosphäre, beleuchtet die Stadt das Alte Rathaus direkt am Weinheimer Marktplatz, das Gebäude der Volkshochschule an der Bahnhofstraße und das Museum der Stadt Weinheim am Amtshausplatz Ecke Fußgängerzone. Die Aktion heißt "Weinheimer Lichtblicke".

Foto: Stadt Weinheim Markante Gebäude wie das Alte Rathaus am Marktplatz werden bei der Advents-Aktion "Weinheimer Lichtblicke" besonders illuminiert.

Welche besonderen Stadtführungen werden angeboten?

Am 13. und 20. Dezember bietet die Stadt im Rahmen des Weihnachtsmarktes besondere Stadtführungen an. Franz Piva, ein Weinheimer Original, trifft dabei auf den ehemaligen Ersten Bürgermeister, Dr. Torsten Fetzner, auf den Apotheker, Literaten und Mundartkünstler Markus Weber und die Postkarten-Malerin Elsbeth Wagner. Die Führung, in deren Verlauf auch Weihnachtslieder gesungen werden, firmiert unter dem Titel "märchenhaft-musikalisch-historisch". Die Führungen werden kostenlos angeboten, Spenden sind aber erwünscht. Die Spenden gehen an die "alwine Stiftung: In Würde altern" und die Caritas, für die Weihnachtsfeier der Wohnungslosen. Los geht es an beiden Tagen um 17.30 Uhr am Marktplatzbrunnen vor der Tourist-Info im Alten Rathaus. Das Finale ist um 19 Uhr in der Ulner Kapelle - ebenfalls direkt am Marktplatz. Für alle Teilnehmer gibt es ein Andenken in Form einer handgemalten Postkarte von Elsbeth Wagner.

Anmelden für Stadtführungen Wer an einer oder gleich mehreren Stadtführungen teilnehmen möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden.

Bei der Tourist-Information am Marktplatz unter Telefon 06201/82 610 oder per E-Mail an tourismus@weinheim.de

Weitere Stadtführungen durch das weihnachtliche Weinheim gibt es am 3. Dezember, am 10. Dezember und am 17. Dezember sowie am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember), jeweils um 14 Uhr. Franz Piva berichtet, wie die Menschen im Mittelalter Weihnachten feierten - in Weinheim und im Odenwald, wie es zum ersten Adventskranz und zum Adventskalender kam und wie Kurfürst Karl Theodor die Weihnachtslotterie erfand. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Die Dauer der Führung beträgt eineinhalb Stunden, die Kosten betragen 5 Euro pro Person.

Gibt es auch Angebote für Kinder?