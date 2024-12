Weihnachtsmarkt Weinheim: Palazzo-Star singt bei der Eröffnung

Der Start der „Weinheimer Lichtblicke“ am Alten Rathaus mit der Opernsängerin Wei-Chin klingt noch nach, da kann die IG Marktplatz schon die nächste Show ankündigen für den Weinheimer Marktplatz: Am Donnerstag (5. Dezember) wird dort der Weihnachtsmarkt eröffnet. Es ist eine kleine Sensation, denn nach Weinheim kommt eine Sängerin, die international gerade für Furore sorgt und sich derzeit in der Region aufhält: Sandra Groove ist ein Star der aktuellen Palazzo-Revue. Gemeinsam mit Rüdiger Skoczowsky ist sie in der bekannten Varieté-Show vor den Toren Mannheims die Stimme für das große Gefühl zwischen den Speisen und Akrobatik-Nummern.