Weihnachtsmarkt in Weinheim wird rockig eröffnet

Besinnlich? Von wegen! Der Weihnachtsmarkt auf dem Weinheimer Marktplatz wurde rockig eröffnet. Während der gewaltige Tannenbaum oberhalb des Marktplatzes glitzerte, das Alte Rathaus in leuchtendem Blau erstrahlte und die Luft vor Kälte klirrte, heizte Palazzo-Star Sandra Groove den Gästen mächtig ein. Die kleine Bühne bebte zu Bon Jovis „Livin’ On A Prayer“. Die zierliche Sängerin aus Spanien, die sonst im Mannheimer Spiegelpalast verzaubert, überzeugte mit Stimmgewalt. Dass sie auch sanfter kann, stellte sie mit Roxettes „Listen to Your Heart“ eindrucksvoll unter Beweis. Als sie zum Abschluss ein spanisches Weihnachtslied anstimmte, kam schließlich doch ein bisschen Adventsstimmung auf.