Weinheimer Weihnachtsmarkt: Organisatoren suchen noch Standbetreiber

Der Weihnachtsmarkt auf dem Weinheimer Marktplatz öffnet in diesem Jahr vom 5. bis 22. Dezember an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot und eine stimmungsvolle Atmosphäre freuen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Stände werden entlang der Roten Turmstraße aufgebaut, wobei darauf geachtet wird, die Anwohner möglichst wenig zu beeinträchtigen. Auf der straßenseitigen Fläche ohne Wohnhäuser werden etwa 12 gastronomische Stände vor den bereits bestehenden Lokalen platziert, während auf dem Roten Turmplatz ein Aussteller vertreten sein wird. Insgesamt sind rund 20 Stände mit handwerklichen und künstlerischen Produkten sowie Charity-Angeboten vorgesehen, darunter zwei Stände, die süße Köstlichkeiten wie Crêpes anbieten.