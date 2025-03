Weinheimer Marktplatzwirte ziehen sich als Veranstalter zurück

Weinheim: Straßenfastnacht am Marktplatz - Das Motto steht

Am Dienstag, 4. März, herrscht rund um den Weinheimer Marktplatz wieder närrische Party-Stimmung. Die Straßenfastnacht steht in diesem Jahr unter dem Motto „Fantasie und Zauberwelt – jeder trägt, was ihm gefällt“.