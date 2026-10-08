Wirecard: Verteidigung blitzt mit Aussetzung ab

München (dpa) - Im Münchner Wirecard-Prozess haben die Richter die Aussetzung des seit bald vier Jahren laufenden Mammutprozesses abgelehnt. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts München I. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet. Die Kammer peilt den November für die Plädoyers mit den Strafanträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigern an, wie der Vorsitzende Richter Markus Födisch am 285. Prozesstag deutlich machte.

Die Richter wollen den Prozess nicht entgleisen lassen

Die den Anwältinnen des seit Juli 2020 in Untersuchungshaft sitzenden früheren Vorstandschefs Markus Braun hatten die Aussetzung des Verfahrens gefordert. Dies hätte keine bloße Unterbrechung bedeutet, sondern den kompletten Neustart der Hauptverhandlung zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft. Dass die Kammer das Verfahren um den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte kurz vor Schluss noch aussetzen würde, galt daher von vornherein als äußerst unwahrscheinlich.

Gewünschte Zeugin bereits einmal ergebnislos geladen

Die Verteidigung wollte den Ausgang eines separaten Betrugsverfahrens gegen eine frühere Wirecard-Managerin abwarten, die eine wichtige Rolle in dem 2020 aufgedeckten Milliardenbetrug bei dem Unternehmen gespielt haben soll. Die Kammer hält das jedoch nicht für notwendig - die Frau war bereits im Frühjahr einmal geladen und hatte die Aussage verweigert.

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Der einstige Dax-Konzern war im Juni 2020 kollabiert, weil in der Bilanz verbuchte Guthaben von 1,7 Milliarden Euro nicht auffindbar waren. Laut Anklage erdichteten Braun und Komplizen über Jahre nicht vorhandene Umsätze, um die kreditgebenden Banken zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Betrugsschaden auf drei Milliarden Euro. Braun bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe.

Frist für die Verteidiger geplant - danach Plädoyers und Urteil