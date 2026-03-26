Hochrechnung

Zahl der Arbeitskräfte bis 2045 stabil – der Osten verliert

Während die Zahl der Erwerbspersonen bundesweit stabil bleibt, erwarten Experten für manche ostdeutsche Regionen deutliche Rückgänge.

Das Arbeitskräfteangebot in Deutschland wird bis 2045 nur leicht sinken, sagt eine neue Hochrechnung von Experten. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Das Arbeitskräfteangebot in Deutschland wird bis 2045 nur leicht sinken, sagt eine neue Hochrechnung von Experten. (Symbolbild)

Bonn (dpa) - Die Zahl der möglichen Arbeitskräfte in Deutschland bleibt nach einer neuen Hochrechnung in den kommenden 19 Jahren fast stabil. Die Zahl der sogenannten Erwerbspersonen werde bis 2045 im Vergleich zu 2022 leicht um rund 0,5 Prozent auf etwa 43,3 Millionen Menschen sinken, berichtete das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn. Allerdings würden sich die regionalen Unterschiede verschärfen. 

Laut der neuen «Erwerbspersonenprognose 2045» wird in 58 des in 96 Regionen aufgeteilten Bundesgebiets die Zahl der Erwerbspersonen abnehmen. Besonders stark betroffen seien strukturschwächere, vor allem ostdeutsche Regionen wie Altmark, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg und Nordthüringen. «Dort werden Rückgänge von mindestens 20 Prozent erwartet», hieß es. 

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Deutliche Zuwächse in Berlin, Hamburg und München erwartet

Strukturstärkere Ballungsräume würden dagegen deutliche Zuwächse verzeichnen: «Für Hamburg und München werden Anstiege von jeweils mehr als neun Prozent prognostiziert, für Berlin sogar von rund 15 Prozent», erklärte ein Sprecher.

In den wachstumsstarken Regionen steigt die Zahl der Erwerbspersonen laut der Prognose vor allem durch Zuzüge. Hinzu komme eine höhere Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

In vielen Regionen rücken zu wenige junge Leute nach

In strukturschwächeren Regionen sinke die Erwerbspersonenzahl dagegen deutlich. Der Grund: Zu wenige junge Menschen rückten nach, um altersbedingt ausscheidende Arbeitskräfte zu ersetzen. «Anders als in den Wachstumsregionen können Zuwanderung und steigende Erwerbsbeteiligung diese Verluste nicht ausgleichen.»

Politische Handlungsspielräume sieht das Institut unter anderem bei der Zuwanderung. Auch gewinne Fort- und Weiterbildung an Bedeutung. Wenn das Arbeitskräfteangebot insgesamt zurückgehe und weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt einträten, lasse sich aktuelles Wissen vor allem durch Qualifizierung sichern.

Laut BBSR zählen als Erwerbspersonen alle Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis unter 75 Jahren, die den Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit äußern - unabhängig davon, ob sie tatsächlich erwerbstätig sind.

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