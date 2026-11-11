Arbeitsmarkt

Zahl der arbeitslosen Akademiker erreicht Höchststand

Wer studiert hat, hat jedoch weiterhin ein vergleichsweise geringes Risiko, arbeitslos zu werden. Das gilt für einige Studienrichtungen mehr als für andere.

Nach einer Statistik der Bundesagentur ist die Zahl der arbeitslosen Akademiker in Deutschland auf einen Höchststand gestiegen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach einer Statistik der Bundesagentur ist die Zahl der arbeitslosen Akademiker in Deutschland auf einen Höchststand gestiegen. (Symbolbild)

Nürnberg (dpa) - Die Arbeitslosigkeit unter Akademikern in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. Die Zahl sei im August 2026 auf 372.000 geklettert, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl kontinuierlich gestiegen. Besonders betroffen seien jüngere Studienabsolventen im Alter von unter 30 Jahren. 

Dennoch bleibt Bildung weitestgehend eine Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote unter Akademikern war mit 3,3 Prozent im Jahr 2025 nur rund halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Bei Menschen mit abgeschlossenem Berufsabschluss lag sie mit 3,6 Prozent etwas höher, bei Menschen ohne Berufsabschluss lag sie den Angaben der Bundesagentur zufolge aber bei über 21 Prozent.

Deutliche Unterschiede zeigt die Statistik bei den Fachrichtungen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Während Lehramtsabsolventen im Jahr 2025 mit unter zwei Prozent kaum arbeitslos wurden, waren Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge mit 4,6 Prozent überdurchschnittlich häufig arbeitslos, auch bei Ingenieuren lag die Quote mit 3,8 Prozent über dem Durchschnitt.

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Hauptgründe für die steigende Arbeitslosigkeit sind laut Arbeitsagentur die angespannte Wirtschaftslage und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Davon seien junge Menschen in Einstiegspositionen besonders betroffen. Grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass KI nicht ganze Berufe verdrängen werde.

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