66,5 Millionen Jahre alte Spur eines T. rex entdeckt

Marmarth (dpa) - Fast einen Meter lang ist jeder der Fußabdrücke, die ein riesiger Tyrannosaurus rex Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterließ. Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe der kleinen Ortschaft Marmarth aneinander, zwei linke und zwei rechte, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin «Journal of Vertebrate Paleontology» berichtet. Es handle sich um die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines ausgewachsenen T. rex überhaupt.

«Knochen sagen uns eine enorme Menge über diese Tiere, aber Fußabdrücke erfassen einen Moment des Verhaltens», sagte Mitautor Tyler Lyson vom Denver Museum of Nature & Science. Damit könne man dem Tier folgen, während es sich durch die Landschaft bewegt.

Die zwischen 60 und 80 Zentimeter breiten, stark verwitterten Abdrücke lassen die jeweils drei Zehen an den Hinterfüßen des riesigen Dinos erkennen. Aus dem Abstand der Schritte und der Größe der Abdrücke errechneten die Forschenden eine Hüfthöhe des Tiers von etwa vier Metern. Zudem schätzen sie, dass der T. rex gut 5 bis 7 Kilometern pro Stunde schnell unterwegs war - also in etwa flottem menschlichem Gehtempo.

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Der Zufall half

Dass die Abdrücke erhalten blieben, ist einem besonderen Entstehungsprozess zu verdanken: Als der Dino über weichen Boden lief, hinterließ er Vertiefungen, die sich mit sandigem Material füllten. Kalkhaltiges Grundwasser verfestigte den Inhalt und die Ränder der Abdrücke im Laufe der Zeit. Spätere Verwitterung und Erosion wuschen das umgebende, weichere Gestein weg und legten die versteinerten Spuren frei.