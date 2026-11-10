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Affäre von Nvidia-CEO Jensen Huang: Wer ist Alice Huang?

Nvidia-Chef Jensen Huang steht wegen einer Liebschaft unter Druck. Immer wieder wurde er mit der Geschäftsfrau Alice Huang zusammen gesehen. Über die Frau ist jedoch wenig bekannt.

Nvidia-Chef Jensen Huang gab eine außereheliche Affäre zu. (Archivbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa
Nvidia-Chef Jensen Huang gab eine außereheliche Affäre zu. (Archivbild)

Peking (dpa) - Eine Affäre und Spionagevorwürfe gegen seine Geliebte bringen Nvidia-CEO Jensen Huang seit einigen Tagen stark unter Druck. Die außereheliche Liebschaft soll der Chef einer der wertvollsten US-Chipfirmen mit Alice Huang gehabt haben - einer früheren Leiterin des in Singapur ansässigen Tech-Unternehmens Megaspeed. 

Viele Fragen ranken sich um die mysteriöse Frau, die von US-Sicherheitskreisen laut Medienberichten verdächtigt wird, für den chinesischen Geheimdienst Informationen beschafft zu haben. China weist die Vorwürfe als Verleumdung und frei erfunden zurück.

Huang hinterließ Eindruck 

Der Fall spielt zudem im größeren Wettrennen zwischen China und den USA um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, für das Nvidia wichtige Chip-Technologie liefert. Huang teilt sich mit dem Nvidia-CEO zwar denselben Nachnamen. Beide sind aber nicht verwandt. Alice Huang gilt als kontaktfreudig und redegewandt, wie das chinesische Wirtschaftsmagazin «Caixin» unter Berufung auf Menschen schrieb, die Huang getroffen hatten. Zudem wird ihr demnach ein «ansteckendes Lächeln» nachgesagt.

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Unter ihrem chinesischen Namen ist die 42-Jährige als Huang Le bekannt. Ob sie die chinesische Staatsbürgerschaft hat, beantwortete der Sprecher des Außenministeriums in Peking auf Nachfrage am Dienstag nicht. Auch zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machte die Behörde keine Angaben. 

Vom Staatsfernsehen in die Finanzbranche

Mit Tech hatte Huang offenbar zunächst wenig zu tun. Laut «Caixin» studierte sie Medienmanagement an der Baptist University in Hongkong. Später arbeitete sie laut mehreren Berichten beim chinesischen Staatsfernsehsender Hunan Television aus der gleichnamigen Provinz in Zentralchina. 

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselte sie in den Privatkunden-Bereich der Großbank HSBC in Hongkong und anschließend zur Investmentbank Citic Securites. Ab 2015 war sie demnach auch für Investmentfirmen in Shanghai tätig. 

Gründung von Megaspeed 

2023 schuf sie Megaspeed aus der Abspaltung einer zuvor im Jahr 2015 gegründeten Videospielfirma. Megaspeed bot unter anderem Cloud-Dienstleistungen an und wurde im Gründungsjahr nach eigenen Angaben Nvidia-Partner. Der Status verschaffte der Firma Zugang zu Nvidia-Chips. Huangs Position brachte sie in Kontakt mit Jensen Huang. Beide wurden immer wieder öffentlich zusammen gesehen.

Die USA haben laut Medienberichten den Verdacht, Megaspeed habe als mögliche Hintertür gedient, um die besonders leistungsstarken Nvidia-Chips in die Volksrepublik zu bringen, die Washington per Beschränkungen nicht für den Verkauf in China erlaubte. Eine Anfrage dazu und zu Alice Huangs Tätigkeiten beantwortete Megaspeed zunächst nicht.

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