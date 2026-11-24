New York (dpa) - Die Aktie der KI-Firma Anthropic ist wenige Tage nach ihrem Rekord-Börsengang unter den Ausgabepreis gefallen. Im frühen US-Handel notierte sie nach einem Minus von mehr als acht Prozent an der Marke von 80 Dollar.

Den Ausgabepreis hatte Anthropic zum Börsendebüt am Donnerstag auf 83 Dollar festgesetzt - angesichts einer hohen Nachfrage von Interessenten deutlich über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.

Zudem bot Anthropic mehr als 150 Millionen Aktien mehr zum Kauf an als ursprünglich geplant. Damit machte die KI-Firma richtig Kasse und legte mit einem Erlös von 107,3 Milliarden Dollar den bisher größten Börsengang hin.

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Abwärts nach starkem Start

Am ersten Tag schien der Erfolgslauf zunächst weiterzugehen: Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Danach ging es abwärts. Aus dem regulären US-Handel ging das Papier am ersten Tag mit einem Kurs von 97,17 Dollar. Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.

Schon am Freitag aber waren Technologie-Aktien auf breiter Front unter Druck. Auch die Hoffnung, dass der Anthropic-Börsengang zu einem Stimmungswandel bei KI-Aktien führen könnte, verpuffte damit. Am Markt waren zuletzt abermals Sorgen größer geworden, ob die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zurückverdient werden können. Allein Anthropic veranschlagte für die kommenden Jahre Ausgaben von fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung.

Huang-Euphorie für KI-Aktien verpufft?

Am Montag dann sorgte die von Präsident Donald Trump durchgesetzte Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Riesen Nvidia für einen Auftrieb bei Tech-Aktien. Doch schon am Dienstag stand der Markt wieder unter Druck.