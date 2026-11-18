Berlin (dpa) - Astronaut Alexander Gerst bereitet sich mit Helikopter- und Raumspaziergangstrainings auf die mögliche Teilnahme an einer Nasa-Mondmission vor. Zugleich zeigt er sich optimistisch, als deutscher Astronaut bei einer der geplanten Missionen der US-Weltraumbehörde in den kommenden Jahren zum Zuge zu kommen. Auch Bundesraumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) sieht weiterhin gute Chancen für eine deutsche Teilnahme, wie sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gerst deutlich machte.

Zum Beginn des neuen Jahres werde er Weltraumausstiege im Raumanzug trainieren. Das sei wichtig für eventuelle Mondexpeditionen, sagte Gerst. Außerdem gebe es Helikoptertrainings, um vertikales Landen zu üben. «So ein bisschen in Vorbereitung darauf, dass man mit einer Mondlandefähre auf der Mondoberfläche landet.»

Gerst sieht Deutschland «sehr gut aufgestellt». Die Hälfte des Raumschiffes, das zum Mond fliege, sei in Deutschland zusammengebaut worden. «Das heißt, wir sind da mit kritischer Infrastruktur mit dabei.» Das ist nach Ansicht Gersts eine sehr gute Voraussetzung zum Mitfliegen. Neben Gerst ist auch der Astronaut Matthias Maurer ein deutscher Kandidat für einen Mondflug.

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2028 erstmals Mondlandung mit Astronauten geplant

Die Astronauten der «Artemis»-Mondmissionen der Nasa reisen an Bord einer «Orion»-Kapsel. Das dort angedockte Servicemodul ESM (European Service Module) für die Versorgung mit Sauerstoff, Wasser, Strom und für den Antrieb der Raumkapsel wird im Bremer Airbus-Werk gebaut.

Im April waren mit der «Artemis 2»-Mission der Nasa erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Menschen in die Nähe des Mondes gelangt. «Artemis 3» soll 2027 in der Erdumlaufbahn Andockmanöver mit Mondlandefähren erproben. Für 2028 ist erst einmal eine Mondlandung von Astronauten geplant. Etwa ab den frühen 2030er Jahren soll dann eine Mondstation dauerhaft von Menschen bewohnbar sein.