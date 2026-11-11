Auf Bikar und Bokak ist die Welt noch in Ordnung

Hawaii (dpa) - Unbekannte Tiefseefische, nistende Schildkröten und fast unberührte Natur: Die beiden Korallenatolle Bikar und Bokak liegen mitten im Pazifik und fernab von anderen Landmassen. Forschern zufolge soll es sich bei ihnen um zwei der intaktesten und am wenigsten vom Menschen beeinflussten Ökosysteme der Region handeln – womöglich sogar der Welt. Als Atolle werden Korallenriffe bezeichnet, die eine Lagune umschließen.

Die Marshallinseln, zu deren Territorium die Atolle gehören, haben die Region um Bikar und Bokak – rund 48.000 Quadratkilometer – mittlerweile zum ersten Meeresschutzgebiet ihres Landes erklärt, wie das Forschungsteam im Fachjournal «Frontiers in Marine Science» schreibt.

Foto: Manu San Félix/Eurekalert/dpa Papageienfisch beim Atoll Bokak.

Dem war eine umfangreiche Untersuchung vorausgegangen: Das Team um den Meeresökologen Alan Friedlander von der Universität Hawaii dokumentierte und analysierte die Pflanzen- und Tierwelt im Wasser, an Land und in der Luft unter anderem mit Hilfe von Unterwasserkameras, Tauchgängen und sogar einem U-Boot.

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Erstaunliche Vielfalt der Arten

Es trat Erstaunliches zutage: Über beide Atolle hinweg fanden die Forscher 15 Seevogel-Kolonien mit mutmaßlicher oder gesicherter Brutaktivität, 266 Gruppen von Rifffischen, mehr als 200 Gruppen von Fischen, die in tieferen Meeresschichten oder der Tiefsee heimisch sind. Hinzu kamen 15 Gruppen von Raubtieren wie Haie oder Makrelen. 14 der beobachteten Gruppen wurden den Forschern zufolge zuvor nicht auf den Marshallinseln nachgewiesen, zwei könnten sogar bislang vollständig unbekannte Arten sein.

Foto: Alan Friedlander/Eurekalert/dpa Große Vielfalt auf dem Atoll Bokak: Riesenmuscheln haben die Forscher unter anderem beobachtet.

Die Vielfalt reicht von zebraartig gestreiften Riesenmuscheln über Büffelkopf-Papageifische bis hin zu Grünen Meeresschildkröten.

«Schätze für den gesamten Planeten»

«Bikar und Bokak sind nicht nur Schätze für die Marshallinseln, sondern für den gesamten Planeten», betont Friedlander. Die Erforschung der Atolle biete einen seltenen Einblick, wie Ökosysteme mit nur sehr minimalem menschlichem Einfluss funktionierten. Es gebe nur wenige Orte auf dem Planeten – von der Tiefsee bis hin zu den höchsten Gipfeln –, auf denen Menschen nicht ihre Spuren hinterlassen hätten.